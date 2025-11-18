Строительство школы в микрорайоне Серебряный Берег в Омске снова в тупике

Ранее власти заявляли, что школа будет готова к 1 ноября 2025 года, однако теперь дата открытия официально перенесена на февраль 2026 года — после зимних каникул. Это решение объясняют стремлением не нарушать учебный процесс: без положительного заключения экспертизы объект не может быть передан в управление образовательному учреждению, даже если физически готов.