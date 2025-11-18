Строительство школы в микрорайоне Серебряный Берег в Омске снова в тупике

Проектная документация на почти достроенную школу в омском микрорайоне Серебряный Берег не прошла государственную экспертизу и получила отрицательное заключение. Об этом стало известно 18 ноября. При этом конкретные причины отказа в официальных материалах не раскрываются.
Несмотря на то что к июню 2025 года строительные работы были завершены на 80%, а генеральный подрядчик — ООО «Русстрой» — обещал сдать объект ещё летом, процесс ввода школы в эксплуатацию оказался заблокирован на этапе согласования документации. Проект разработан ООО «Сибирская проектная компания», экспертизу проводило АО «Государственная экспертиза Омской области».
Ранее власти заявляли, что школа будет готова к 1 ноября 2025 года, однако теперь дата открытия официально перенесена на февраль 2026 года — после зимних каникул. Это решение объясняют стремлением не нарушать учебный процесс: без положительного заключения экспертизы объект не может быть передан в управление образовательному учреждению, даже если физически готов.
В сентябре на стройплощадке побывали инспекторы Госстройнадзора Омской области, однако ни цели, ни итоги выездной проверки в ведомстве не сообщили.
Школа рассчитана на 1100 учеников. Четырёхэтажное здание площадью 26 тысяч квадратных метров должно включать современные классы, специализированные кабинеты, библиотеку с читальным залом, актовый и два спортивных зала с раздевалками и душевыми, столовую, зоны отдыха, а также помещения для хореографии и тренажёрный зал.
Напомним, контракт на завершение строительства был подписан 11 июня 2024 года с первоначальным сроком сдачи — 28 декабря 2024 года. Однако подрядчик регулярно срывал этапы работ, из-за чего объект так и не был сдан в срок.
Теперь, даже при полной готовности здания, его судьба зависит от устранения замечаний, выявленных при экспертизе.