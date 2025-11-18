«Год прошел — где результат?»: Москва удивлена неторопливости работы омских следователей

«На единую многоканальную телефонную линию Информационного центра СК России обратилась жительница города Омска по вопросу несогласия с ходом установления обстоятельств травмирования ее трехлетнего сына на территории игрового комплекса. В декабре прошлого года в связи с отсутствием креплений между элементами аттракциона ребенок упал с высоты. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Отмечается, что расследование уголовного дела приняло затяжной характер, до настоящего времени никто к ответственности не привлечен», — сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.