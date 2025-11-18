«Год прошел — где результат?»: Москва удивлена неторопливости работы омских следователей

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по уголовному делу в связи с обращением о травмировании 3-летнего омича в одном из детских развлекательных центров на улице Гашека.
«На единую многоканальную телефонную линию Информационного центра СК России обратилась жительница города Омска по вопросу несогласия с ходом установления обстоятельств травмирования ее трехлетнего сына на территории игрового комплекса. В декабре прошлого года в связи с отсутствием креплений между элементами аттракциона ребенок упал с высоты. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Отмечается, что расследование уголовного дела приняло затяжной характер, до настоящего времени никто к ответственности не привлечен», — сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
В связи с обращением и сложившейся ситуацией, председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Омской области Виталия Батищева повторный доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате, отметили в ведомстве.
Ранее «КП в Омске» сообщала, что омские следователи завели уголовное дело по факту падения ребенка со второго уровня лабиринта в детском развлекательном центре на улице Гашека.