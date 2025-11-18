Более 140 тыс. опасных предметов выявлено в Шереметьево в январе — октябре

«Опасных предметов за 10 месяцев этого года было выявлено 142 тыс., 64 тыс. запрещенных аккумуляторов, 6,5 тыс. единиц пиротехники, 1,7 тыс. литров воспламеняющихся жидкостей, 385 кг яда. Каждый этот случай требует проведения дополнительных проверочных мероприятий для безопасности», — сказал Кайгородов.
Как отмечается, каждый случай обнаружения запрещенных к провозу веществ и предметов, а также макетов боевого оружия требует проведения тщательной проверки вплоть до перекрытия проходов до завершения обследования, что приводит к увеличению времени прохождения предполетных формальностей.