Более 140 тыс. опасных предметов выявлено в Шереметьево в январе — октябре

Как отмечается, каждый случай обнаружения запрещенных к провозу веществ и предметов, а также макетов боевого оружия требует проведения тщательной проверки вплоть до перекрытия проходов до завершения обследования, что приводит к увеличению времени прохождения предполетных формальностей.