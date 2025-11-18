Ричмонд
Более 140 тыс. опасных предметов выявлено в Шереметьево в январе — октябре

В аэропорту Шереметьево в январе — октябре 2025 года выявили 142,6 тыс. опасных предметов. Об этом в ходе XIX международного форума «Транспорт России» сообщил заместитель гендиректора по управлению аэровокзальными комплексами и обслуживания литерных рейсов аэропорта Шереметьево Дмитрий Кайгородов.

Источник: РИА "Новости"

«Опасных предметов за 10 месяцев этого года было выявлено 142 тыс., 64 тыс. запрещенных аккумуляторов, 6,5 тыс. единиц пиротехники, 1,7 тыс. литров воспламеняющихся жидкостей, 385 кг яда. Каждый этот случай требует проведения дополнительных проверочных мероприятий для безопасности», — сказал Кайгородов.

Как отмечается, каждый случай обнаружения запрещенных к провозу веществ и предметов, а также макетов боевого оружия требует проведения тщательной проверки вплоть до перекрытия проходов до завершения обследования, что приводит к увеличению времени прохождения предполетных формальностей.