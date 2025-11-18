Гомельчанка получила через суд более 300 рублей, отравившись чипсами из магазина

После больницы гомельчанка обратила внимание, что на упаковке чипсов не было заводской даты изготовления и срока реализации. Эти данные указывались на отдельных наклейках. Сначала она попыталась решить вопрос в досудебном порядке, устно обращалась к сотрудникам магазина, а затем направляла претензию. Но в удовлетворении заявленных требований ей отказали. Тогда она обратилась в суд, чтобы расторгнуть договор купли-продажи чипсов и взыскать с ответчика сумму за покупку чипсов, неустойку за нарушение сроков по расторжению договора купли-продажи, а также компенсацию морального вреда.