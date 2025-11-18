Гомельчанка получила через суд более 300 рублей, отравившись чипсами из магазина

Жительница Гомеля отравилась чипсами и добилась компенсации через суд. Подробности рассказали в пресс-службе Гомельского областного суда.
Весной белоруска купила в магазине чипсы популярного бренда, но после того, как их съела почувствовала недомогание. Так как женщине не становилось лучше, то на следующий день она обратилась в больницу с жалобой на боли в области живота, озноб и тошноту.
После больницы гомельчанка обратила внимание, что на упаковке чипсов не было заводской даты изготовления и срока реализации. Эти данные указывались на отдельных наклейках. Сначала она попыталась решить вопрос в досудебном порядке, устно обращалась к сотрудникам магазина, а затем направляла претензию. Но в удовлетворении заявленных требований ей отказали. Тогда она обратилась в суд, чтобы расторгнуть договор купли-продажи чипсов и взыскать с ответчика сумму за покупку чипсов, неустойку за нарушение сроков по расторжению договора купли-продажи, а также компенсацию морального вреда.
Представитель магазина в суде сказал, что чипсы женщина купила с уценкой на 20%, так как упаковка была помята. И подтвердил, что информацию о дате изготовления и сроке годности продукта указали сотрудники магазина на наклейках.
При этом специалисты сообщили, что техрегламенты Таможенного союза предусматривают, что реализовывать пищевую продукцию без сведений о дате ее изготовления и сроке годности нельзя. И только изготовитель может установить срок годности продукции, указав его в маркировке.
В суде установили, что отравление гомельчанки спровоцировали именно чипсы, после чего ей потребовалась экстренная медицинская помощь. Было решено расторгнуть заключенный между истцом и ответчиком договор купли-продажи чипсов. А ответчика обязали вернуть стоимость товара, выплатить неустойку и еще 300 белорусских рублей денежной компенсации.
Решение суда вступило в законную силу.