Ростовская область закупит около 1 тысячи белорусских автобусов

В ближайшие три-четыре года Ростовская область закупит для муниципалитетов порядка 1 тыс. автобусов белорусского завода МАЗ. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Источник: Коммерсантъ

Также обсуждается закупка в следующем году 30 электробусов и семи зарядных станций для Ростова-на-Дону. «В перспективе рассматриваем и создание в регионе совместного предприятия по их производству и обслуживанию», — отметил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, его слова приводятся в сообщении.

В Мясниковском районе Ростовской области до конца года будет открыт мультибрендовый дилерский центр «МАЗ Юг». Предполагается, что наличие сервиса, склада запасных частей и подготовленного штата станет важным фактором для крупных муниципальных закупок.

