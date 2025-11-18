Ростовская область закупит около 1 тысячи белорусских автобусов

Также обсуждается закупка в следующем году 30 электробусов и семи зарядных станций для Ростова-на-Дону. «В перспективе рассматриваем и создание в регионе совместного предприятия по их производству и обслуживанию», — отметил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, его слова приводятся в сообщении.
В Мясниковском районе Ростовской области до конца года будет открыт мультибрендовый дилерский центр «МАЗ Юг». Предполагается, что наличие сервиса, склада запасных частей и подготовленного штата станет важным фактором для крупных муниципальных закупок.
Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.Читать дальше