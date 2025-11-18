Ростовская область закупит около 1 тысячи белорусских автобусов

Также обсуждается закупка в следующем году 30 электробусов и семи зарядных станций для Ростова-на-Дону. «В перспективе рассматриваем и создание в регионе совместного предприятия по их производству и обслуживанию», — отметил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, его слова приводятся в сообщении.