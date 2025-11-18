В Тресвятском лесничестве Воронежской области школьники посадили 680 дубов

Ученики школьного лесничества «Белочка» в ходе акции «Сохраним лес» нацпроекта «Экологическое благополучие» посадили в Тресвятском участковом лесничестве Воронежской области 680 сеянцев дуба черешчатого. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.
Ребята дополнили лесные культуры, посаженные в 2024 году на участке площадью 2,2 гектара. Дети самостоятельно вырастили саженцы в мини-питомнике школьного лесничества. Кроме того, ученики провели работу по информированию населения о правилах пожарной безопасности в лесных массивах, распространив 300 информационных листовок.
Уточняется, что этот год стал для юных лесоводов очень продуктивным. Ребята собрали 100 килограммов семян дуба, ореха маньчжурского и каштана, высадили 250 кустарников в поселке Воля, а также изготовили и установили в лесу 48 скворечников и 30 кормушек для птиц.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.