В Тресвятском лесничестве Воронежской области школьники посадили 680 дубов

Уточняется, что этот год стал для юных лесоводов очень продуктивным. Ребята собрали 100 килограммов семян дуба, ореха маньчжурского и каштана, высадили 250 кустарников в поселке Воля, а также изготовили и установили в лесу 48 скворечников и 30 кормушек для птиц.