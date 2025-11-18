Ветеран ВОВ поблагодарил Путина за участие в закладке ледокола

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Участник Сталинградской битвы Павел Винокуров сообщил президенту Владимиру Путину, что для него большая честь участвовать в закладке одноименного атомного ледокола «Сталинград».
«Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые гости, для меня, участника оборонительных боев в Сталинграде, большая честь участвовать в этом значимом для нашей страны событии», — сказал ветеран в ходе церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград».
Ветеран также от имени участников сталинградского сражения поблагодарил президента за хранение памяти о Великой Отечественной войне, о живых и погибших.
«Пусть этот атомный ледокол, “Сталинград”, также стойко и мужественно прокладывает путь в Северном Ледовитом океане. Держите курс. И помните, за вами Россия», — добавил ветеран.
Путин по видео-конференц-связи принял участие в церемонии закладки серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 «Сталинград».