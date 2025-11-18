Ветеран ВОВ поблагодарил Путина за участие в закладке ледокола

«Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые гости, для меня, участника оборонительных боев в Сталинграде, большая честь участвовать в этом значимом для нашей страны событии», — сказал ветеран в ходе церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград».