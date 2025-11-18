Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ветеран ВОВ поблагодарил Путина за участие в закладке ледокола

Ветеран Сталинградской битвы назвал честью участие в закладке атомного ледокола.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Участник Сталинградской битвы Павел Винокуров сообщил президенту Владимиру Путину, что для него большая честь участвовать в закладке одноименного атомного ледокола «Сталинград».

«Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые гости, для меня, участника оборонительных боев в Сталинграде, большая честь участвовать в этом значимом для нашей страны событии», — сказал ветеран в ходе церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград».

Ветеран также от имени участников сталинградского сражения поблагодарил президента за хранение памяти о Великой Отечественной войне, о живых и погибших.

«Пусть этот атомный ледокол, “Сталинград”, также стойко и мужественно прокладывает путь в Северном Ледовитом океане. Держите курс. И помните, за вами Россия», — добавил ветеран.

Путин по видео-конференц-связи принял участие в церемонии закладки серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 «Сталинград».