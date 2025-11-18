Парковки в Москве в Новый год 2026: будут ли бесплатными и график работы

Разбираемся, как Москва обычно организует парковочное пространство в период перед Новым годом и какие исключения действуют по правилам.
Будут ли парковки бесплатными в новогодние праздники
Традиционно парковки в Москве становятся бесплатными на все новогодние каникулы. Например, в 2024 году плату за оставление машины не взимали с 30 декабря по 8 января.
Вполне вероятно, что аналогичная ситуация сложится в сезон 2025—2026. Следующие новогодние каникулы кончаются 11 января, и бесплатную парковку жители и гости столицы ожидают именно в эти дни. Ближе к праздничным датам с соответствующим анонсом должен выступить мэр Москвы Сергей Собянин.
Какие парковки останутся платными в Новый год
В новогодние каникулы бесплатными становятся парковки на всех улицах столицы. Касается это и зон с тарифами от 380 до 600 рублей в час, а также динамического тарифа.
Исключение — зоны со шлагбаумом.
Вопросы и ответы
Отвечаем на самые популярные вопросы по теме.
Что еще стоит знать о работе транспорта на Новый год в Москве?
Бесплатным в новогоднюю ночь становится и общественный транспорт Москвы. В первую очередь речь идет о метро: проезд в нем уже который год подряд не оплачивается в период с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. Касается это и автобусов.
Какой график работы московского метро в новогоднюю ночь?
Точный график работы Московского метрополитена в грядущую новогоднюю ночь пока что остается неизвестным. Но ежегодно подземка столицы в преддверии праздника работает всю ночь: есть все основания полагать, что так будет и в этот раз.