Сердечно-сосудистые и неврологические проблемы — основные причины вызова скорой медпомощи

КИШИНЕВ, 18 ноя — Sputnik. Бригады скорой медицинской помощи на минувшей неделе выезжали на 14 272 вызова, в том числе 1712 — для помощи детям, сообщили в Национальном центре догоспитальной неотложной медицинской помощи (CNAMUP).
После оказания неотложной помощи около 6000 пациентов были доставлены в больницу.
Чаще всего за помощью в скорую помощь обращались пациенты с сердечно-сосудистыми (3760 вызовов), неврологическими (около 2000), респираторными (1389) и травматологическими (1238) заболеваниями.
Неотложная медпомощь также понадобилась на прошлой неделе 33 пострадавшим с ожогами, 15 пострадавшим от укусов животных и насекомых, четырем пострадавшим от переохлаждения и двум — от поражения электрическим током.
Также поступило 50 вызовов в связи с отравлением токсическими веществами, в том числе 19 — лекарствами, 11 — алкоголем, семь — грибами, по три — наркотическими веществами и угарным газом.
Бригады скорой медицинской помощи выезжали на 64 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали 89 человек.
После оказания экстренной доврачебной медицинской помощи 64 пациента, в том числе 58 взрослых и шестеро детей, были доставлены в больницу для специализированного лечения.
Данные CNAMUP также показывают, что за последнюю неделю 430 вызовов скорой помощи не соответствовали критериям неотложных состояний.