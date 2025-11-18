Ричмонд
Сердечно-сосудистые и неврологические проблемы — основные причины вызова скорой медпомощи

Основными поводами для вызова скорой медицинской помощи в Молдове остаются сердечно-сосудистые и неврологические патологии.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 18 ноя — Sputnik. Бригады скорой медицинской помощи на минувшей неделе выезжали на 14 272 вызова, в том числе 1712 — для помощи детям, сообщили в Национальном центре догоспитальной неотложной медицинской помощи (CNAMUP).

После оказания неотложной помощи около 6000 пациентов были доставлены в больницу.

Чаще всего за помощью в скорую помощь обращались пациенты с сердечно-сосудистыми (3760 вызовов), неврологическими (около 2000), респираторными (1389) и травматологическими (1238) заболеваниями.

Неотложная медпомощь также понадобилась на прошлой неделе 33 пострадавшим с ожогами, 15 пострадавшим от укусов животных и насекомых, четырем пострадавшим от переохлаждения и двум — от поражения электрическим током.

Также поступило 50 вызовов в связи с отравлением токсическими веществами, в том числе 19 — лекарствами, 11 — алкоголем, семь — грибами, по три — наркотическими веществами и угарным газом.

Бригады скорой медицинской помощи выезжали на 64 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали 89 человек.

После оказания экстренной доврачебной медицинской помощи 64 пациента, в том числе 58 взрослых и шестеро детей, были доставлены в больницу для специализированного лечения.

Данные CNAMUP также показывают, что за последнюю неделю 430 вызовов скорой помощи не соответствовали критериям неотложных состояний.