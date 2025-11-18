В Тюмени прошел ежегодный межрегиональный офтальмологический форум

Межрегиональный научно-практический Тюменский офтальмологический форум собрал более 300 участников очно и в онлайн‑формате 7 ноября, сообщили в департаменте здравоохранения региона. Мероприятие провели по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».
В этом году площадка расширила свою географию и объединила слушателей со всех субъектов Уральского федерального округа и спикеров из разных регионов России. Форум провели в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева. Ключевым событием стала «живая хирургия» — прямые трансляции операций из Областного офтальмологического диспансера под модерацией хирурга Ирины Рыбиной. В прямом эфире показали несколько операций на глаза.
Также впервые состоялась самостоятельная секция по детской офтальмологии. Обсуждались вопросы лечения новорожденных, распространенность наследственных заболеваний. Лекционные блоки для офтальмологов охватили современные подходы к лечению глаукомы и патологии сетчатки, имплантацию, реабилитацию пациентов и другие темы. Также выступали с докладами эксперты из разных городов России.
Для среднего медицинского персонала была проведена практико-ориентированная сессия, где были затронуты такие темы, как коррекция зрения, инфекционная безопасность, обработка инструментов, работа в операционном блоке и применение ИИ.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.