В Тюмени прошел ежегодный межрегиональный офтальмологический форум

В этом году площадка расширила свою географию и объединила слушателей со всех субъектов Уральского федерального округа и спикеров из разных регионов России. Форум провели в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева. Ключевым событием стала «живая хирургия» — прямые трансляции операций из Областного офтальмологического диспансера под модерацией хирурга Ирины Рыбиной. В прямом эфире показали несколько операций на глаза.