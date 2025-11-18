Ричмонд
В Башкирии усилена обработка дорог из-за ухудшения погоды

На дорогах республики работают почти 400 единиц спецтехники.

Источник: Комсомольская правда

На автомобильных трассах Башкирии продолжается работа по противогололедной обработке. За последние 24 часа для поддержания дорог в безопасном состоянии было задействовано 395 единиц специализированной техники.

Необходимость таких мер вызвана сложными погодными условиями: в регионе вновь ожидаются осадки в виде дождя, при этом в ночное время столбики термометров устойчиво показывают отрицательные значения.

Министерство транспорта республики рекомендует автовладельцам своевременно переобуть свои автомобили в зимнюю резину. Водителям советуют воздерживаться от резких маневров при управлении транспортными средствами. Также в ведомстве напомнили номера телефонов экстренных служб: 112, 8−927−950−59−59 (диспетчерская «Башкиравтодора») и 8−927−955−11−00 (Управление дорожного хозяйства).

