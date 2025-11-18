Нижегородцы вновь жалуются на проблемы с интернетом

Жители Нижнего Новгорода вновь столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета и связи. По сообщениям читателей, проблемы наблюдаются в Советском районе и на Мещере, при этом в центральной части города сбои не зафиксированы. Проблемы с интернетом в регионе носят регулярный характер: нижегородцы уже почти полгода сталкиваются с периодическими сбоями в работе сети.
Ситуация вызвала шквал негодования в социальных сетях. В комментариях под постами губернатора Нижегородской области пользователи оставляют жалобы, выражая недовольство невозможностью совершать базовые операции:
- «Верните интернет, на заправке бензином заправиться даже не смогла, все оплаты сделали через приложение, без кассиров, ничего не работает!!!».
- «Дайте интернет, сколько можно???».
- «Верните, пожалуйста, поскорее мобильный интернет в нашей области!».
На фоне регулярных ограничений федеральные власти разработали так называемый «белый список» — перечень наиболее востребованных отечественных сервисов и сайтов, которые будут доступны даже во время ограничений мобильного интернета. Недавно список был расширен, и теперь он включает банковские сервисы, сайты с прогнозами погоды, сервисы для покупки билетов, некоторые СМИ, сайты служб такси и федеральных органов государственной власти. Ранее в него вошли социальные сети, маркетплейсы, «Госуслуги» и официальные сайты Президента и Правительства РФ.