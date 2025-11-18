Нижегородцы вновь жалуются на проблемы с интернетом

На фоне регулярных ограничений федеральные власти разработали так называемый «белый список» — перечень наиболее востребованных отечественных сервисов и сайтов, которые будут доступны даже во время ограничений мобильного интернета. Недавно список был расширен, и теперь он включает банковские сервисы, сайты с прогнозами погоды, сервисы для покупки билетов, некоторые СМИ, сайты служб такси и федеральных органов государственной власти. Ранее в него вошли социальные сети, маркетплейсы, «Госуслуги» и официальные сайты Президента и Правительства РФ.