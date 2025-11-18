Специалисты Донской библиотеки присоединились к программе с Китаем

Программа «Культурное наследие как основа межкультурного диалога: стратегии сохранения в России и Китае» открылась в китайском городе Гуанчжоу. К ней в том числе присоединились и специалисты из Донской публичной библиотеки в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.