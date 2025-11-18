Специалисты Донской библиотеки присоединились к программе с Китаем

Программа «Культурное наследие как основа межкультурного диалога: стратегии сохранения в России и Китае» открылась в китайском городе Гуанчжоу. К ней в том числе присоединились и специалисты из Донской публичной библиотеки в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Мероприятие проходит в ходе перекрестных Годов культуры России и Китая в 2025 году. В работе принимают участие ведущие российские специалисты в области реставрации и консервации документального наследия. Ростовскую область представляют специалисты Донской государственной публичной библиотеки: заведующая центром консервации библиотечного фонда Лариса Камбулова и реставратор II категории Вера Сушко.
«Цель программы — укрепление профессиональных связей между российскими и китайскими экспертами в области сохранения, консервации и реставрации документального наследия, а также обмен передовыми практиками», — рассказал заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.
Участники делегации познакомились с китайскими коллегами и посетили реставрационные мастерские. Там они приняли участие в мастер-классе по исследованию молекулярного состава бумаги, кожи и других материалов, а также изучили технологию спектроскопии, применяемую для анализа объектов, поступающих на реставрацию.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.