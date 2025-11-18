В мэрии назвали дату начала работы платной парковки у Театра эстрады

Размер платы за парковку составит 70 ₽ за час для транспортных средств массой до 3,5 т. Для транспортных средств массой от 3,5 т она составит 120 ₽ «Плата взимается поминутно, за размещение транспортного средства на платной парковке менее 20 минут плата не взимается. Категории транспортных средств, размещаемых без взимания платы, а также порядок их размещения определены правилами», — добавляют горвласти.