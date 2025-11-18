Ричмонд
Четыре района Ростова временно остались без холодной воды из-за порывов

Подачу воды в дома ростовчан пообещали восстановить вечером 18 ноября.

Источник: Комсомольская правда

18 ноября четыре района Ростова-на-Дону частично остались без воды из-за порывов на коммунальных сетях. Об этом сообщает городской департамент ЖКХ и энергетики.

Перебои с холодной водой зафиксировали:

— в Железнодорожном районе, в границах улицы Привокзальной, проспекта Стачки и улицы Портовой;

— в Ленинском районе, на улице Максима Горького от переулка Островского до переулка Халтуринского;

— в Октябрьском районе, на улице Дранко от переулка Халтуринского до проспекта Буденновского;

— в Пролетарском районе, на проспекте 40-летия Победы, в домах № 61−67 с дробями и литерами.

В Октябрьском районе водоснабжение уже должны были восстановить, а в остальных районах подключение планируют выполнить до 18 часов вечера 18 ноября.

