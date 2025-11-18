Четыре района Ростова временно остались без холодной воды из-за порывов

18 ноября четыре района Ростова-на-Дону частично остались без воды из-за порывов на коммунальных сетях. Об этом сообщает городской департамент ЖКХ и энергетики.
Перебои с холодной водой зафиксировали:
— в Железнодорожном районе, в границах улицы Привокзальной, проспекта Стачки и улицы Портовой;
— в Ленинском районе, на улице Максима Горького от переулка Островского до переулка Халтуринского;
— в Октябрьском районе, на улице Дранко от переулка Халтуринского до проспекта Буденновского;
— в Пролетарском районе, на проспекте 40-летия Победы, в домах № 61−67 с дробями и литерами.
В Октябрьском районе водоснабжение уже должны были восстановить, а в остальных районах подключение планируют выполнить до 18 часов вечера 18 ноября.
