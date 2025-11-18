Завершено благоустройство территории у памятника «Иркутский комсомолец». Там установили ограждения для пешеходов, поставили скамейки и урны, провели освещение. Покрасили корпус танка и гусеницы, нанесли надписи и рисунки. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе городской администрации.