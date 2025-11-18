Завершено благоустройство территории у памятника «Иркутский комсомолец». Там установили ограждения для пешеходов, поставили скамейки и урны, провели освещение. Покрасили корпус танка и гусеницы, нанесли надписи и рисунки. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе городской администрации.
— Цвет танка подбирали, используя исторические данные, он соответствует периоду, когда выпускались такие модели. Бетонные блоки являются частью объекта культурного наследия, поэтому мы не имели права их трогать и устанавливать там ограждение, — объяснил архитектор Евгений Третьяков.
Для маломобильных жителей города выходы оборудовали гранитными пандусами и тактильной плиткой. Второй подрядчик установил бордюры, обустроил лестницу, провел облицовку подпорных стен гранитными блоками. В следующем сезоне на территории у танка высадят бегонии красных оттенков, а к 9 мая установят вазоны.