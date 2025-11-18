Волгоградские школьники узнали, как гаджеты вредят экологии

Особое внимание было уделено «невидимой» стороне привычных цифровых действий. Обучающиеся узнали, какие последствия для личной безопасности и экологии могут иметь онлайн‑активности. Эксперты проиллюстрировали, как повседневное использование гаджетов и сервисов отражается на объеме потребляемой энергии, нагрузке на серверы и в конечном счете — на экологическом балансе планеты. Завершилась встреча практическими рекомендациями: ребятам рассказали, как осознанно управлять цифровыми хранилищами и использовать энергоэффективные режимы работы устройств.