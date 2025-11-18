Волгоградские школьники узнали, как гаджеты вредят экологии

Занятие проекта «Цифровой ликбез» состоялось 13 ноября в Центре информационных технологий Волгоградской области в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в комитете информационных технологий региона.
Участниками стали ребята из 9−11 классов средней школы № 1 Тракторозаводского района Волгограда. Специалисты учебного центра разъяснили основные понятия, с которыми сегодня сталкивается каждый пользователь интернета: что такое цифровая привычка, как организуется цифровой субботник, каким образом формируется цифровой след и как он связан с углеродным следом.
Особое внимание было уделено «невидимой» стороне привычных цифровых действий. Обучающиеся узнали, какие последствия для личной безопасности и экологии могут иметь онлайн‑активности. Эксперты проиллюстрировали, как повседневное использование гаджетов и сервисов отражается на объеме потребляемой энергии, нагрузке на серверы и в конечном счете — на экологическом балансе планеты. Завершилась встреча практическими рекомендациями: ребятам рассказали, как осознанно управлять цифровыми хранилищами и использовать энергоэффективные режимы работы устройств.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.