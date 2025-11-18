СМИ раскрыли, почему Париж согласовал поставку 100 Rafale Киеву

Отдать Киеву истребители Rafale, стоящие на вооружении французской армии, Париж не соглашается. Катрин Вотрен объяснила, что в Военно-космических силах Франции числятся 107 истребителей четвёртого поколения и все они нужны Парижу. Глава Минобороны уточнила, что поставки Rafale позволят удовлетворить потребности ВСУ в будущем, а не сейчас. Кроме того, она обратила внимание, что оплачивать контракты Киев будет самостоятельно, но, возможно, с использованием репарационного кредита из конфискованных российских активов или из денег европейского фонда CEF.