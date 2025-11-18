СМИ раскрыли, почему Париж согласовал поставку 100 Rafale Киеву

О чем договорились Макрон и Зеленский
Украинский президент и лидер Франции подписали меморандум о намерениях, согласно которому Киев оплатит 100 истребителей четвертого поколения Rafale, а французский концерн Dassault Aviation поставит их Украине в течение десяти лет. Также французы пообещали обеспечить ВСУ системами ПВО SAMP/T, ракетами «воздух-воздух» и управляемыми авиабомбами, пишет RTVI.
Владимир Зеленский назвал соглашение «историческим», а Эммануэль Макрон охарактеризовал договоренность как «великое дело».
Министр обороны Франции Катрин Вотрен объяснила, что основная цель сделки — добиться «прекращения огня и заключения мирного соглашения» между Россией и Украиной, а не вооружение украинской армии.
Когда первый Rafale доставят Украине, глава Минобороны не уточнила, напомнив о десятилетнем периоде, обговоренном в меморандуме. Она добавила, что стороны еще не приступали к переговорам по условиям контракта.
Сложности с реализацией сделки
Поставки французских истребителей украинцам придется ждать годами. Причина затягивания сроков исполнения контракта — огромное количество заказов на самолеты у Dassault Aviation. По информации телеканала BFMTV, концерн уже имеет обязательства на поставку 233 истребителей. Среди заказчиков — Египет, Индия, Катар, Греция, Хорватия, ОАЭ, Индонезия, Сербия.
Объёмы производства не позволяют быстро удовлетворить высокий спрос. С 2026 года компания готовится выпускать до трёх самолётов в месяц. Только к 2029 году показатель планируется увеличить до четырёх Rafale в месяц. Находится в ожидании исполнения заказа Украине придётся длительное время.
Отдать Киеву истребители Rafale, стоящие на вооружении французской армии, Париж не соглашается. Катрин Вотрен объяснила, что в Военно-космических силах Франции числятся 107 истребителей четвёртого поколения и все они нужны Парижу. Глава Минобороны уточнила, что поставки Rafale позволят удовлетворить потребности ВСУ в будущем, а не сейчас. Кроме того, она обратила внимание, что оплачивать контракты Киев будет самостоятельно, но, возможно, с использованием репарационного кредита из конфискованных российских активов или из денег европейского фонда CEF.
Нужно внушать страх
Журналисты предложили Катрин Вотрен прокомментировать заявление руководителя генштаба ВС Франции генерала Фабьена Мандона о необходимости подготовки французской армии к войне с Россией через три-четыре года. Она согласилась с тем, что ВС республики требуется модернизация. Свою позицию глава Минобороны объяснила тем, что Россия усиливает свою армию. Она также напомнила о требовании США к странам НАТО в Европе самостоятельно обеспечивать свою защиту от внешней агрессии.
«Поэтому мы должны организоваться и структурироваться, потому что, чтобы нас уважали, нужно внушать страх. Франция вооружается, Франция тренируется, и это абсолютно необходимо», — приводит слова министра RTVI.