В Ставрополье завершен капитальный ремонт больницы станицы Незлобной

Капитальный ремонт провели в больнице станицы Незлобной, расположенной в Георгиевском муниципальном округе Ставропольского края. Работы осуществили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в правительстве региона.
Уточним, Незлобненская больница является подразделением Георгиевской районной больницы. В здании отремонтировали кровлю, заменили системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и пожарной безопасности. В помещениях поменяли полы, двери, окна, уложили плитку, отремонтировали санузлы и душевые кабины, в каждую палату стационара провели воду. Для маломобильных граждан установили пандусы. Прорабатывается вопрос закупки нового оборудования и мебели.
«Хочу отметить, что еще 11 объектов здравоохранения в округе, например, поликлиника № 2 и лечебный корпус Георгиевской райбольницы, включены в нацпроект на 2026−2030 годы», — рассказал глава Георгиевского округа Андрей Зайцев.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.