Издательство «Наука»: русский язык остается научным языком на пространстве СНГ

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Английский язык не стал языком науки на пространстве СНГ, подписчики предпочитают русскоязычные журналы. Спрос на них за год вырос на 40%, сообщили ТАСС в пресс-службе издательства «Наука».
«Свыше тысячи выпусков российских научных журналов, вышедших в издательстве “Наука” в первом полугодии 2025 года, были приобретены для университетских и научных библиотек стран СНГ. Интересно, что в странах СНГ все эти журналы приобретаются на русском языке несмотря на то, что английские версии большинства этих изданий также выпускаются в “Науке”, — заявил руководитель издательства “Наука” Михаил Фомин, чьи слова приводятся в сообщении.
Так, спрос на все русскоязычные журналы в СНГ вырос на 15% в третьем квартале 2025 года по сравнению со вторым и на 40% по сравнению с аналогичным кварталом 2024 года.
«Англоязычные журналы продаются в СНГ в единичных экземплярах, подписчики предпочитают русскоязычные, даже в странах Балтии. Тридцать лет активно предлагалось работать на английском языке, но он так и не стал языком науки на пространстве СНГ», — отметили в издательстве.
При этом по тематике покупаемых журналов можно выделить сферы научных исследований российских ученых, которые наиболее интересны коллегам из СНГ. Это космические исследования, так как в страны СНГ поступают журналы «Наблюдения Земли из космоса» и «Земля и Вселенная», этнология и антропология, так как закупается журнал «Этнографическое обозрение», геология и география, так как закупаются российские журналы наук о Земле.
«Издательство “Наука” сегодня выпускает более двухсот научных и научно-популярных журналов на русском и английском языке. Среди них — 141 журнал Российской академии наук», — добавил Фомин.