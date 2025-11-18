Издательство «Наука»: русский язык остается научным языком на пространстве СНГ

При этом по тематике покупаемых журналов можно выделить сферы научных исследований российских ученых, которые наиболее интересны коллегам из СНГ. Это космические исследования, так как в страны СНГ поступают журналы «Наблюдения Земли из космоса» и «Земля и Вселенная», этнология и антропология, так как закупается журнал «Этнографическое обозрение», геология и география, так как закупаются российские журналы наук о Земле.