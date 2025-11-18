Билеты на Дворцовые елки в Гатчине поступили в продажу

Императорский дворец в Гатчине возродит одну из самых добрых и красивых традиций — празднование Рождества и Нового года. Гостей будут ждать украшенная елка, Дед Мороз и Снегурочка, спектакль и сладкие подарки. Билеты на Дворцовые елки поступили в продажу, их количество ограничено — всего по 150 на каждое мероприятие. Стать частью этого веселья смогут дети от 3 лет, сообщили в пресс-службе музея-заповедника.