Билеты на Дворцовые елки в Гатчине поступили в продажу

Императорский дворец в Гатчине возродит одну из самых добрых и красивых традиций — празднование Рождества и Нового года. Гостей будут ждать украшенная елка, Дед Мороз и Снегурочка, спектакль и сладкие подарки. Билеты на Дворцовые елки поступили в продажу, их количество ограничено — всего по 150 на каждое мероприятие. Стать частью этого веселья смогут дети от 3 лет, сообщили в пресс-службе музея-заповедника.
— Программа праздника включила спектакль «Сказка о заколдованной царевне» в сопровождении камерного оркестра. Каждый найдет в нем что-то свое: дети проследят за развитием сказочного сюжета, а взрослые посмеются над современными и актуальными шутками персонажей. А история интригующая: царевну похищает злой волшебник, и два героя идут ее спасать. На пути их ждут невероятные приключения! — рассказали в «Гатчине».
В качестве режиссера постановки выступила Нина Ульянова, заслуженный деятель искусств России. Ее продолжительность составит 1 час 30 минут.
Когда во дворец приедет Дед Мороз и Снегурочка, то детей пригласят зажечь на елке огоньки и водить вокруг нее хороводы. Поздравить маленьких и взрослых волшебнику помогут изящные фрейлины.