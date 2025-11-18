Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Билеты на Дворцовые елки в Гатчине поступили в продажу

Музей-заповедник проведет новогодние праздники для детей от 3 лет.

Источник: Комсомольская правда

Императорский дворец в Гатчине возродит одну из самых добрых и красивых традиций — празднование Рождества и Нового года. Гостей будут ждать украшенная елка, Дед Мороз и Снегурочка, спектакль и сладкие подарки. Билеты на Дворцовые елки поступили в продажу, их количество ограничено — всего по 150 на каждое мероприятие. Стать частью этого веселья смогут дети от 3 лет, сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

— Программа праздника включила спектакль «Сказка о заколдованной царевне» в сопровождении камерного оркестра. Каждый найдет в нем что-то свое: дети проследят за развитием сказочного сюжета, а взрослые посмеются над современными и актуальными шутками персонажей. А история интригующая: царевну похищает злой волшебник, и два героя идут ее спасать. На пути их ждут невероятные приключения! — рассказали в «Гатчине».

В качестве режиссера постановки выступила Нина Ульянова, заслуженный деятель искусств России. Ее продолжительность составит 1 час 30 минут.

Когда во дворец приедет Дед Мороз и Снегурочка, то детей пригласят зажечь на елке огоньки и водить вокруг нее хороводы. Поздравить маленьких и взрослых волшебнику помогут изящные фрейлины.