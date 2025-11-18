Петербург завершил сезон электросамокатов 18 ноября

Власти подчеркнули: блокировка возможности аренды электросамокатов кикшеринговыми компаниями проведена не спонтанно, а по взаимному согласованию с транспортным ведомством. Основной мотив — забота о безопасности горожан и гостей города. В комитете пояснили, что при отрицательных температурах и осадках риск аварий и травм возрастает многократно, поэтому продолжение проката признали неоправданным.