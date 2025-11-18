Ричмонд
Главные новости к вечеру 18 ноября 2025 года

Последние новости за сегодня — 18 ноября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Путин дал старт строительству атомного ледокола «Сталинград»

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин по видео-конференц-связи дал старт строительству атомного ледокола «Сталинград».

Кремль исключил присутствие РФ на переговорах с Зеленским

Источник: РИА "Новости"

Представители России не будут участвовать в запланированных на завтра, 19 ноября, переговорах в Турции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. О том, что в Турции завтра состоятся переговоры, ранее сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Дмитриев: Россия и США обсудили возможность обмена заключенными

Источник: РИА "Новости"

Россия и США обсудили возможность проведения очередного обмена заключенными, сообщил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. По его словам, этот вопрос также обсуждался в ходе его визита в США 24—26 октября.

Туск обвинил украинцев в подрыве на ж/д линии в Польше

Источник: Reuters

Взрыв на железнодорожной линии в Польше, ведущей на Украину, совершили украинские граждане, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. В воскресенье полиция Мазовецкого воеводства сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину.

ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта

Источник: РИА "Новости"

В Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Цегельное Харьковской области. Подразделения группировки войск «Восток» освободили Нечаевку в Днепропетровской области.

