Главные новости к вечеру 18 ноября 2025 года

Путин дал старт строительству атомного ледокола «Сталинград»
Президент России Владимир Путин по видео-конференц-связи дал старт строительству атомного ледокола «Сталинград».
Кремль исключил присутствие РФ на переговорах с Зеленским
Представители России не будут участвовать в запланированных на завтра, 19 ноября, переговорах в Турции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. О том, что в Турции завтра состоятся переговоры, ранее сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Дмитриев: Россия и США обсудили возможность обмена заключенными
Россия и США обсудили возможность проведения очередного обмена заключенными, сообщил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. По его словам, этот вопрос также обсуждался в ходе его визита в США
Туск обвинил украинцев в подрыве на ж/д линии в Польше
Взрыв на железнодорожной линии в Польше, ведущей на Украину, совершили украинские граждане, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. В воскресенье полиция Мазовецкого воеводства сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину.
ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта
В Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Цегельное Харьковской области. Подразделения группировки войск «Восток» освободили Нечаевку в Днепропетровской области.