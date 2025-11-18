Главные новости к вечеру 18 ноября 2025 года

Россия и США обсудили возможность проведения очередного обмена заключенными, сообщил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. По его словам, этот вопрос также обсуждался в ходе его визита в США 24—26 октября.