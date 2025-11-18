Московские дети начали отправлять Деду Морозу артикулы товаров

Он отметил, что если в 2000-х дети просили игрушки, наборы для рисования, конструкторы или самокаты, то теперь многие просят телефоны, планшеты и ноутбуки, а также присылают ссылки на желаемые товары. Волшебник подчеркнул, что у детей поменялись игрушки с развитием технологий.