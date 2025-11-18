Ярмарка вакансий для участников СВО пройдет в Биробиджане

Участники СВО и члены их семей в Биробиджане смогут посетить специальную ярмарку вакансий, которая состоится 19 ноября в филиале фонда «Защитники Отечества». Содействие занятости является одной из ключевых задач нацпроекта «Кадры», сообщили в департаменте по труду и занятости населения правительства Еврейской автономной области.
Посетители ярмарки смогут не только ознакомиться с новыми вакансиями, но и задать вопросы работодателям об условиях труда, требованиях к соискателям и перспективах карьерного роста. Ярмарка станет отличной возможностью получить ценную информацию о потребностях на рынке труда в регионе.
Кроме того, будет организована отдельная площадка центра занятости населения Еврейской автономной области. Его сотрудники расскажут посетителям о возможностях прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.