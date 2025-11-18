Легенда Майя Плисецкая заговорит голосом Александры Урсуляк

Театральный режиссер Игорь Теплов и хореограф Виктория Литвинова соберут на одной сцене знаменитых артистов Большого театра, а также Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко для участия в балетном гала-представлении, посвященном легенде.
Одиннадцать выдающихся балерин представят самые яркие и знаковые образы прославленной танцовщицы, ставшие визитной карточкой Плисецкой.
Голосом Майи Плисецкой станет известная российская актриса театра, кино и телевидения Александра Урсуляк.
Как призналась артистка, к работе она приступала с огромным трепетом.
«Майя Плисецкая — великая артистка балета, настоящая легенда, — рассказывает aif.ru Александра Урсуляк. — Союз двух великих людей, Родиона Щедрина и Майи Плисецкой, композитора и балерины, целиком принадлежащим искусству и друг другу. При этом, наполненных жизнью, юмором, азартом, требовательностью и, конечно же, служению сцене. Для меня это пример невероятной любви».
Отметим, в представлении примут участие мировые звезды балета, среди которых прима-балерина Большого театра, народная артистка России Екатерина Крысанова, прима-балерина Большого театра Кристина Кретова, а также выдающиеся артисты Московского музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко: прима-балерина, заслуженная артистка России Оксана Кардаш, прима-балерина Елена Соломянко, прима-балерина Анастасия Лименько, ведущий солист Артур Мкртчян и многие другие. Роль Родиона Щедрина исполнит премьер Большого театра, заслуженный артист России Владислав Лантратов.
В спектакле прозвучат фрагменты знаменитых классических произведений, а также авторская музыка Александра Симоненко, написанная специально для премьеры.
Отметим, Александра Урсуляк — звезда Театра им. Пушкина, обладательница ряда престижных наград, среди которых: премия «Кумир» в номинации «Надежда» за роль Джулианы («Чёрный принц», 2003), премия «Хрустальная Турандот» за роль Шен Те/Шуй Та («Добрый человек из Сезуана», 2013), премия «Золотая Маска» за лучшую женскую роль («Добрый человек из Сезуана», 2014), премия «Звезда театрала» в номинации «Лучшая актриса» за спектакль «Добрый человек из Сезуана», премия «Золотая Маска» за лучшую женскую роль (мюзикл «Кабаре», 2023).
В 2003 году Александра окончила Школу-студию МХАТ (курс Р. Козака и Д. Брусникина) и была принята в труппу Московского театра имени Пушкина.
В школе-студии МХАТ играла в спектаклях «Мизантроп», «Будь здоров, Гена!» Дмитрия Брусникина и «Несколько дней из жизни Алёши Карамазова» (Лиза Хохлакова) Аллы Покровской. С третьего курса играла Джульетту в спектакле Романа Козака «Ромео и Джульетта», с четвёртого — Джулиану в «Чёрном принце» (реж. Р. Козак).
В кино дебютировала в сериале Андрея Кавуна «Вокзал» (2003 год).
Сыграла в фильмах «Театральный блюз», «Полный вперед», «Веревка из песка», «Патруль», «Ваша честь», «Девять дней до весны», «День Д», «Псевдоним “Албанец”-2», «Самый лучший вечер», «Абонент недоступен», «Москва, я люблю тебя», «Фарфоровая свадьба», «Фурцева», «Однолюбы», «Отдам жену в хорошие руки», «Прощай, любимая», «Как я стал русским», «Кукловоды», «Отель президент» «Сашка, любовь моя», «Самый лучший вечер», «Время первых», «Хорошая жена» и др.
Напомним, недавно в Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина состоялась премьера спектакля «Буря» по мотивам пьесы Уильяма Шекспира режиссёра Николая Рощина. Духа Ариэля сыграла Александра Урсуляк.
Обращаясь к одной из последних пьес Шекспира, Николай Рощин исследует природу преступления, мести и всепрощения и предлагает свою версию развития событий.