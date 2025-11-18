Легенда Майя Плисецкая заговорит голосом Александры Урсуляк

Отметим, Александра Урсуляк — звезда Театра им. Пушкина, обладательница ряда престижных наград, среди которых: премия «Кумир» в номинации «Надежда» за роль Джулианы («Чёрный принц», 2003), премия «Хрустальная Турандот» за роль Шен Те/Шуй Та («Добрый человек из Сезуана», 2013), премия «Золотая Маска» за лучшую женскую роль («Добрый человек из Сезуана», 2014), премия «Звезда театрала» в номинации «Лучшая актриса» за спектакль «Добрый человек из Сезуана», премия «Золотая Маска» за лучшую женскую роль (мюзикл «Кабаре», 2023).