Губернатор Ростовской области сообщил о возможном открытии аэропорта Платов

Аэропорт Платов на Дону могут открыть до конца 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь выразил надежду на открытие аэропорта Платов до конца 2025 года. Об этом донской глава заявил в Минске, на заседании рабочей группы по сотрудничеству между Ростовской областью и Республикой Беларусь.

Глава региона подчеркнул, что рассчитывает на активизацию контактов и бизнес-миссий после возобновления работы донского аэропорта.

— У нас налажено партнерство промышленных предприятий, мы регулярно обмениваемся бизнес-миссиями. Рассчитываю, что эта практика будет продолжена, несмотря на сложную пока логистику. Аэропорт, надеюсь, у нас до конца года откроется, будем все делать для этого, — сказал Юрий Слюсарь.

По словам министра транспорта Ростовской области Алены Беликовой, базовый перевозчик авиагавани готов возобновить прямые рейсы между Ростовом-на-Дону и Минском.

Напомним, ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Платов были введены с февраля 2022 года. В 2024 году сообщалось, что донская авиагавань непрерывно поддерживает состояние летной годности и готовности к приему воздушных судов.

