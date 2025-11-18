Стас Пьеха назвал себя не очень успешным отцом

Он также отметил, что Петр увлекается музыкой, но пока не решил, посвятит ли ей жизнь: «Он пока что не музыкант, нет образования. Но ему нравится музыка, он сочиняет рэп, постоянно что-то напевает. На данный момент сложно сказать, кем он станет, по чьим стопам пойдет. Но и я тоже долго не мог определиться, что только не перепробовал. Думаю, его ждет та же участь метаний и поисков себя. Возможно, после нее он придет к музыке. А если нет, то ничего страшного».