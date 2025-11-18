Пермский край занял второе место по итогам конкурса «Чистябрь 2025»

Всероссийский конкурс «Чистябрь 2025», организованный в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», проходил с 1 сентября по 31 октября. По итогам конкурса Пермский край занял второе место, сообщили в министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона.
Конкурс направлен на ликвидацию несанкционированных свалок и очистки водных объектов, а также устранение источников загрязнения и восстановление природных экосистем России. За каждый проведенный субботник начисляются баллы в зависимости от количества собранных отходов и выполненных условий. Задание считается выполненным, если в субботнике приняли участие пять и более человек, собрано не менее пяти мешков или 300 литров мусора, на фотографиях должно быть зафиксировано количество мешков и присутствовать логотип организатора. В качестве приза можно выиграть продукцию с символикой акции, инвентарь для уборок и другие ценные подарки.
В Прикамье активными участниками конкурса стали территориальные общественные самоуправления (ТОС). Например, в Кировском районе три ТОСа активно поддержали данную акцию, собрав большое количество мусора на своих территориях.
«Мы выражаем огромную благодарность всем активистам ТОСов за их труд и преданность делу экологии. В знак признания их усилий организаторы акции вручили почетный сертификат, который подтверждает их вклад в благоустройство и чистоту наших микрорайонов», — отметили в министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.