Пермский край занял второе место по итогам конкурса «Чистябрь 2025»

Конкурс направлен на ликвидацию несанкционированных свалок и очистки водных объектов, а также устранение источников загрязнения и восстановление природных экосистем России. За каждый проведенный субботник начисляются баллы в зависимости от количества собранных отходов и выполненных условий. Задание считается выполненным, если в субботнике приняли участие пять и более человек, собрано не менее пяти мешков или 300 литров мусора, на фотографиях должно быть зафиксировано количество мешков и присутствовать логотип организатора. В качестве приза можно выиграть продукцию с символикой акции, инвентарь для уборок и другие ценные подарки.