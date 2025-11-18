«Героини изображены как символические воплощения природных стихий»

Но дело в том, что, какими бы ни были художественные достоинства очередного (нынешний календарь уже 52-й по счету), он все равно станет грандиозным культурным событием, которое будут обсуждать по крайней мере до ноября следующего года, когда, надеюсь, нам покажут календарь Pirelli на 2027 год. Это тот случай, когда, как говорят в российских вузах, «уже не студент работает на зачетку, а зачетка работает на студента». Да, компания Pirelli неустанно занимается и своими прямыми обязанностями. Разрабатывает новые, еще более надежные шины, следит за качеством производства. Обувает все конюшни «Формулы-1» — в Королевских автогонках пилоты гоняются исключительно на Pirelli. Но календарь, который не имеет никакого отношения к шинному производству (сюжеты, на которых были изображены колеса, можно пересчитать по пальцам), сумел стать мощнейшим маркетинговым инструментом. Повторить этот успех пытались многие. Но пока ничего сопоставимого по масштабам ни у кого не получилось.