Школьники из Магаданской области побывали в Санкт-Петербурге

В поездку отправились школьники из поселков Ягодное и Палатка, а также самого Магадана. Программа стартовала с обзорной экскурсии по Северной столице, во время которой ребята увидели архитектурные ансамбли Университетской набережной, Стрелку Васильевского острова, Марсово поле, Невский проспект и другие достопримечательности. Также они посетили Петропавловскую крепость.