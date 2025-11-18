Школьники из Магаданской области побывали в Санкт-Петербурге

Около 30 школьников в возрасте 10−16 лет из Магаданской области посетили Санкт-Петербург по культурно-просветительской программе «Моя Россия — град Петров», которая реализуется по нацпроекту «Семья», сообщили в министерстве культуры и туризма региона.
В поездку отправились школьники из поселков Ягодное и Палатка, а также самого Магадана. Программа стартовала с обзорной экскурсии по Северной столице, во время которой ребята увидели архитектурные ансамбли Университетской набережной, Стрелку Васильевского острова, Марсово поле, Невский проспект и другие достопримечательности. Также они посетили Петропавловскую крепость.
Яркой точкой маршрута группы стала экскурсия в историческом парке «Россия — моя история». Школьники ознакомились с экспозицией «Санкт-Петербург. История развития», посвященной особенностям города и его истории.
Помимо этого, участники поездки посетили Эрмитаж, музей Христианской культуры, Центральный военно-морской музей имени Петра Великого. В Нижнем парке Государственного музея-заповедника «Петергоф» ребята познакомились с уникальным парковым ансамблем и иммерсивной выставкой «Подвиг возрождения».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.