В России для будущих добровольцев запустили курс о волонтерстве в ЧС

«Данный курс — важный шаг к системной и, что главное, безопасной помощи. Мы видим, как много людей готовы быть рядом, когда случается беда. Но искреннего желания помочь, к сожалению, не всегда достаточно — нужны конкретные знания и навыки. Программа курса даст будущим волонтерам именно эту опору: понимание, как действовать четко и слаженно. А главное — участники узнают, куда обратиться и как присоединиться к команде. Вместе мы сможем больше, действуя профессионально и сообща», — отметил заместитель руководителя департамента реагирования в ЧС и реализации проекта #МЫВМЕСТЕ ассоциации Добро.рф Евгений Сафронов.