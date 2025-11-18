В России для будущих добровольцев запустили курс о волонтерстве в ЧС

Бесплатную онлайн-программу «Основы волонтерства в ЧС: как помогать другим без вреда себе» для будущих добровольцев запустили в России, сообщила пресс-служба образовательной платформы «Нетология».
Во время обучения в первом, базовом, модуле участники узнают, как организовать выезд на место чрезвычайной ситуации, подготовить снаряжение и оказать первую помощь. В конце им необходимо будет пройти тест, который поможет понять, насколько слушателям подходит волонтерская деятельность.
В специализированных модулях волонтеры с многолетним опытом расскажут о поисково-спасательных работах, тушении пожаров и интеграции в волонтерские отряды через платформу Добро.рф. После завершения обучения участники получат инструкции о том, как присоединиться к региональным штабам #МЫВМЕСТЕ или другим добровольческим организациям своего региона.
«Данный курс — важный шаг к системной и, что главное, безопасной помощи. Мы видим, как много людей готовы быть рядом, когда случается беда. Но искреннего желания помочь, к сожалению, не всегда достаточно — нужны конкретные знания и навыки. Программа курса даст будущим волонтерам именно эту опору: понимание, как действовать четко и слаженно. А главное — участники узнают, куда обратиться и как присоединиться к команде. Вместе мы сможем больше, действуя профессионально и сообща», — отметил заместитель руководителя департамента реагирования в ЧС и реализации проекта #МЫВМЕСТЕ ассоциации Добро.рф Евгений Сафронов.
Программа рассчитана на людей 18 лет и старше, в том числе на тех, кто никогда ранее не занимался добровольчеством. Записаться на курс можно по ссылке. Бесплатную онлайн-программу разработали образовательная платформа «Нетология» совместно с экосистемой социального развития «Добро.рф» при участии Агентства стратегических инициатив и Сбера.
