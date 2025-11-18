Жителей ДНР предупредили о перебоях со связью

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя — РИА Новости. Аварийный роуминг в сетях других операторов связи открыт для абонентов «Миранды» в случае перебоев со связью на территории Донецкой Народной Республики, говорится в Telegram-канале оператора «Миранда-Медиа».
«Для абонентов “Миранды” открыт аварийный роуминг в сети “+7Телеком”. Если ваш мобильный телефон не подключается к нужной сети в автоматическом режиме, то необходимо выбрать эту сеть вручную. Для этого может потребоваться ввести код сети», — говорится в сообщении.
Код «Миранды» — 25054, код оператора «+7Телеком» — 25096, код сети «Феникса» — 25097, напомнил оператор.
В режиме аварийного роуминга также доступны голосовые вызовы и SMS. Услуги тарифицируются по обычным тарифам без дополнительной платы, добавили в «Миранда-Медиа».
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате беспрецедентной атаки на энергосистему республики повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС, обесточены многие населенные пункты, остановились котельные и фильтровальные станции. Профильные ведомства делают всё возможное, чтобы восстановить подачу света, отметил он.