Жителей ДНР предупредили о перебоях со связью

В ДНР открыли аварийный роуминг для абонентов «Миранды» из-за перебоев со связью.

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя — РИА Новости. Аварийный роуминг в сетях других операторов связи открыт для абонентов «Миранды» в случае перебоев со связью на территории Донецкой Народной Республики, говорится в Telegram-канале оператора «Миранда-Медиа».

«Для абонентов “Миранды” открыт аварийный роуминг в сети “+7Телеком”. Если ваш мобильный телефон не подключается к нужной сети в автоматическом режиме, то необходимо выбрать эту сеть вручную. Для этого может потребоваться ввести код сети», — говорится в сообщении.

Код «Миранды» — 25054, код оператора «+7Телеком» — 25096, код сети «Феникса» — 25097, напомнил оператор.

В режиме аварийного роуминга также доступны голосовые вызовы и SMS. Услуги тарифицируются по обычным тарифам без дополнительной платы, добавили в «Миранда-Медиа».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате беспрецедентной атаки на энергосистему республики повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС, обесточены многие населенные пункты, остановились котельные и фильтровальные станции. Профильные ведомства делают всё возможное, чтобы восстановить подачу света, отметил он.

Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
