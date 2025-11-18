Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Делегация врачей из Турции посетила Челябинскую область

Во время визита состоялась научная конференция, организованная фармацевтической компанией «Полисорб».

Врачи из Турецкой Республики посетили Челябинскую область для ознакомления с научно-образовательным потенциалом региона. Проведение подобных бизнес-миссий отвечает целям и задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в областном министерстве международного и межрегионального сотрудничества.

Во время визита состоялась научная конференция, организованная фармацевтической компанией «Полисорб». Делегация также посетила производственную площадку предприятия, где состоялась презентация его продуктовой линейки.

Помимо этого, были организованы встречи с руководством Южно-Уральского государственного медицинского университета, знакомство с работой Центральной научно-исследовательской лаборатории, прошел круглый стол с технологическими партнерами вуза по возможным направлениям сотрудничества. Также для иностранных специалистов провели экскурсии по Челябинской областной детской клинической больнице и Челябинскому областному инфекционному центру.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.