Делегация врачей из Турции посетила Челябинскую область

Врачи из Турецкой Республики посетили Челябинскую область для ознакомления с научно-образовательным потенциалом региона. Проведение подобных бизнес-миссий отвечает целям и задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в областном министерстве международного и межрегионального сотрудничества.
Во время визита состоялась научная конференция, организованная фармацевтической компанией «Полисорб». Делегация также посетила производственную площадку предприятия, где состоялась презентация его продуктовой линейки.
Помимо этого, были организованы встречи с руководством Южно-Уральского государственного медицинского университета, знакомство с работой Центральной научно-исследовательской лаборатории, прошел круглый стол с технологическими партнерами вуза по возможным направлениям сотрудничества. Также для иностранных специалистов провели экскурсии по Челябинской областной детской клинической больнице и Челябинскому областному инфекционному центру.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.