В иркутском автобусе № 15 появился книгообмен. Точка буккроссинга позволяет пассажирам взять книгу для прочтения или оставить свою. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, такой уголок сделала водитель общественного транспорта Анна Богданова.
— У моего маршрута есть расписание, поэтому иногда приходится по 10 минут стоять на конечной остановке, чтобы отправиться дальше. Мне захотелось скрасить минуты ожидания для пассажиров книгами и создать маленькое культурное пространство в салоне автобуса, — поделилась Анна Богданова.
Интересно, что жители города позитивно отреагировали на новшество и пользуются им, во время поездки читают книги.
