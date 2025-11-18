Ричмонд
В иркутском автобусе № 15 появился книгообмен

Точка буккроссинга позволяет пассажирам взять книгу для прочтения или оставить свою.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В иркутском автобусе № 15 появился книгообмен. Точка буккроссинга позволяет пассажирам взять книгу для прочтения или оставить свою. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, такой уголок сделала водитель общественного транспорта Анна Богданова.

— У моего маршрута есть расписание, поэтому иногда приходится по 10 минут стоять на конечной остановке, чтобы отправиться дальше. Мне захотелось скрасить минуты ожидания для пассажиров книгами и создать маленькое культурное пространство в салоне автобуса, — поделилась Анна Богданова.

Интересно, что жители города позитивно отреагировали на новшество и пользуются им, во время поездки читают книги.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что завершено благоустройство территории у памятника «Иркутский комсомолец».