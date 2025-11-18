В Саратовской области подопечные дома-интерната посетили кадровый центр

День открытых дверей в кадровом центре Краснопартизанского района Саратовской области посетили подопечные Михайловского дома-интерната. Мероприятие провели в ходе реализации федерального проекта «Активные меры содействия занятости» нацпроекта «Кадры», сообщили в министерстве труда и социальной защиты региона.
Начальник кадрового центра провела для гостей экскурсию и ознакомила их с деятельностью учреждения. Также они узнали об основных направлениях работы и оказываемых услугах.
«В ходе встречи наши гости рассказали о своем трудовом опыте. Во время проживания в интернате участники занимаются оплачиваемой трудовой деятельностью и стремятся к дальнейшему профессиональному развитию», — поделилась руководитель кадровой службы Краснопартизанского района.
Консультанты рассказали участникам о правилах составления резюме и основных принципах успешной карьеры. Также для гостей провели викторину о наиболее востребованных профессиях. Участники проявили высокий интерес к вопросам трудоустройства. Они обсудили возможности открытия собственного дела лицами с ограниченными возможностями здоровья, особенности дистанционной занятости и возможности обучения компьютерным навыкам.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.