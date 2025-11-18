Оперштаб создадут для контроля за строительством корпуса БСМП в Ростове

Ход строительства корпуса БСМП в Ростове-на-Дону будет контролировать оперативный штаб. Об этом в своем телеграм-канале сообщила вице-спикер Госдумы России Виктория Абрамченко.
По словам парламентария, оперштаб решили создать для того, чтобы не допустить срыва проекта, так как объект оказался в группе риска. Если корпус не смогут сдать вовремя, в 2026 году, региону придется заплатить штраф в размере 10% от выделенной субсидии.
— Приняли решение о создании регионального оперштаба, который займется разработкой дорожной карты по выходу из кризиса и эффективному использованию выделенных бюджетных средств, — написала Виктория Абрамченко.
Напомним, на возведение нового модульного корпуса приемного отделения больницы скорой помощи планируют потратить 570 млн рублей. Выделение средств утвердили в рамках федерального проекта по совершенствованию экстренной помощи.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.