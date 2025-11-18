Приложение «Транспорт 72» для Тюменской области обновят к концу года

Мобильное приложение «Транспорт 72» для жителей Тюменской области обновят к концу года, сообщили в департаменте информатизации региона. Разработка осуществляется по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Одно из главных изменений коснется интерфейса: он станет современным и интуитивно понятным, с интерактивными подсказками для пользователя. Кроме того, разработчики добавят возможность пополнения транспортной карты прямо в приложении, будет доступна функция просмотра истории поездок по выбранной дате, а также информация о маршруте.
В обновленном приложении можно будет смотреть, подходит ли транспортное средство для перевозки людей с ограниченными возможностями. Ранее сообщалось об объединении приложений «Транспорт 72» и «Тюменьгортранс».
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.