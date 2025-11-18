Глава ОСК рассказал о сроках сдачи ледокола «Чукотка»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Универсальный атомный ледокол «Чукотка» проекта 22220 планируется сдать в декабре 2026 года, сообщил журналистам генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков.
«Чукотка» идет в графике. В декабре 2026 года мы планируем сдавать. Что касается степени готовности, порядка 70% сейчас«, — сказал он после церемонии закладки ледокола “Сталинград”.
«Чукотка» — пятое судно проекта 22220, строящееся на Балтийском заводе по заказу госкорпорации «Росатом».
Универсальные двухосадочные атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. Их главная задача — обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики. Эти ледоколы могут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Каждый ледокол оснащен двумя реакторами РИТМ-200. Основное преимущество этой реакторной установки — компактность и экономичность, что позволяет сделать ледоколы двухосадочными и обеспечить улучшенные технические характеристики судна по скорости и ледопроходимости. Такие установки также обладают высоким энергоресурсом.
Длина атомного ледокола проекта 22220 — 173,3 метра, ширина — 34 метра, высота борта — 15,2 метра, мощность — 60 МВт, скорость хода — 22 узла (по чистой воде), ледопроходимость — до трех метров; водоизмещение — 33540 тонн; расчетный срок службы — 40 лет.
По проекту, который реализуется с 2013 года, уже построены и вошли в состав ледокольного флота России «Арктика» (головной), серийные атомоходы «Сибирь», «Урал» и «Якутия». В настоящее время на Балтийском заводе ОСК продолжается строительство атомных ледоколов проекта 22220 «Чукотка», «Ленинград», «Сталинград», а также многофункционального судна атомного технологического обслуживания проекта 22770 «Владимир Воробьев».