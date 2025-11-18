Выявлен предел предсказуемости климата океана

«Мы обнаружили, что океан по-разному реагирует на разные типы воздействия. Если вы толкаете его большой и медленной силой, он отвечает как единое целое, и этот отклик можно предсказать. Но если вы пытаетесь воздействовать на него на частотах его собственной внутренней “погоды” — вихрей, — он, по сути, игнорирует ваше воздействие, немедленно рассеивая энергию в своем хаотическом движении», — пояснил старший научный сотрудник МФТИ Такайя Утида, чьи слова приводит Центр научной коммуникации вуза.