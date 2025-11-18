В Ростовской области проведут международные квадрогонки с водными препятствиями

Межрегиональные гонки на квадроциклах по бездорожью с водными препятствиями «Феникс», которые проводятся в Ростовской области, станут международными. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказали организаторы мероприятия.
— Принять участие в наших соревнованиях изъявили желание спортсмены из Белоруссии и Казахстана, — прокомментировали на площадке проведения мероприятия — в эко-отеле «Феникс».
Напомним, очередные квадрогонки состоялись в Ростовской области, в хуторе Грекова балка, 8 и 9 ноября. В соревнованиях приняли участие 53 спортсмена — из Москвы, Екатеринбурга, Луганска и других городов, среди которых восемь мастеров спорта. Заезды проводились в двух дисциплинах: кольцевая гонка и «лужа».
— Победителем среди мужчин стал наш именитый спортсмен из Новочеркасска, мастер спорта Константин Усачев.
Кроме того, на этих соревнованиях впервые девушек-участниц разделили на два класса — любителей и профессионалов. На гоночный трек выезжали 12 представительниц прекрасного пола.
Мероприятие посетили порядка 300 человек. Многие оказались впечатлены встречей с легендой армрестлинга, многократным чемпионом мира Денисом Цыпленковым.
Теперь организаторы собираются провести международные соревнования в следующем году и ждут еще больше участников и зрителей.
Подпишись на нас в MAX и Telegram!
Читайте также.
Под Ростовом пройдут гонки на квадроциклах по бездорожью с водными препятствиями.