В Ростовской области проведут международные квадрогонки с водными препятствиями

Напомним, очередные квадрогонки состоялись в Ростовской области, в хуторе Грекова балка, 8 и 9 ноября. В соревнованиях приняли участие 53 спортсмена — из Москвы, Екатеринбурга, Луганска и других городов, среди которых восемь мастеров спорта. Заезды проводились в двух дисциплинах: кольцевая гонка и «лужа».