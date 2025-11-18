Ричмонд
Гиды Кабардино-Балкарии совершили поездку в Эльбрусский район

Там они узнали о добыче вольфрама и молибдена.

Аттестованные экскурсоводы Кабардино-Балкарии совершили образовательную поездку в Эльбрусский район республики, сообщили в министерстве курортов и туризма региона. Подготовка кадров осуществляется в соответствии с задачами национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Экскурсоводы посетили Районный краеведческий музей им. О. М. Отарова в Тырныаузе. Гостям показали экспозиционные залы. Особый интерес вызвали макеты специальных устройств, использовавшихся при добыче металлов — вольфрама и молибдена. Экскурсоводов познакомили с историей становления и развития Тырныауза и биографиями Веры Флеровой и Бориса Орлова — первооткрывателей месторождений молибдена. Полученные знания гиды смогут использовать в своих маршрутах, чтобы рассказывать о Кабардино-Балкарии гостям.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.