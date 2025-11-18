Ричмонд
Губернатор выразил надежду на открытие аэропорта в Ростове

Слюсарь выразил надежду на открытия аэропорта в Ростове до конца года.

Источник: © РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя — РИА Новости. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь выразил надежду на возобновление работы аэропорта «Платов» до конца 2025 года.

Международный аэропорт «Платов» в феврале 2022 года был закрыт для обслуживания гражданских рейсов из соображений безопасности.

«Аэропорт, я надеюсь, у нас до конца года в Ростове откроется, будем все делать для этого», — сказал Слюсарь во время визита в Белоруссию, его слова приводит пресс-служба.

Как отметила замгубернатора, министр транспорта Ростовской области Алена Беликова, ростовская авиакомпания «Азимут» готова в случае открытия аэропорта «Платов» возобновить прямые рейсы между Ростовом-на-Дону и Минском.

