Топ-13 самых ожидаемых и интересных аниме-сериалов 2025 года: мелодрамы, приключения и боевики

Так как большинство аниме-сериалов ориентированы на молодых людей, то и главными героями в основном становятся подростки. Однако Томоми Камия решил показать историю человека среднего возраста, которому не повезло так, как 16-летним спасателям мира. Следовательно, и проблемы 32-летнего Кафки кажутся более близкими именно взрослому поколению, и его реакции на те или иные вещи оказываются более зрелыми и осмысленными. Проект вышел довольно вдохновляющим для миллениалов, которые все еще находятся в поиске себя.