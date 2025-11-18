Ричмонд
Милиция стреляла, обезвреживая собаку с признаками бешенства под Брагином

Собака с признаками бешенства напала на мужчину и домашних животных.

Источник: Комсомольская правда

Милиции пришлось применить оружие, чтобы обезвредить собаку с признаками бешенства в Брагинском районе, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

В милицию обратилась 31-летняя жительницы деревни Чемерисы, которая рассказала, что на ее 55-летнего соседа напала собака.

На место происшествия прибыл начальник уголовного розыска Брагинского РОВД майор милиции Александр Маленок и милиционер-водитель оперативно-дежурной службы прапорщик милиции Василий Царенок.

«Выяснилось, что мужчина вышел из дома во двор, когда увидел, как туда забежал агрессивный пес и бросался на домашних животных. Он попытался его отогнать, но собака неожиданно атаковала, покусав руки и живот», — сообщили подробности правоохранители.

Уточняется, что у собаки наблюдались признаки бешенства — пена из пасти, беспокойное и агрессивное поведение, облезлая шерсть. «С учетом реальной угрозы сотрудники для обезвреживания животного использовали табельное оружие», — рассказали в милиции.

Пострадавшего от опасного пса мужчину доставили в больницу.

