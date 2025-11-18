Два куска хлеба, суп, каша — еда на три дня: В Кишиневе бывшие педагоги, врачи и академики стоят в очереди за горячим бесплатным обедом на улице

Бывшие педагоги, врачи и академики. За горячим обедом в импровизированной социальной столовой собираются разные люди. Кто-то выживает на мизерную пенсию, кого-то когда-то обманули с жильем. Съемочная группа программы «КонтрНовости» на «Первом в Молдове» пообщалась с завсегдатаями социальной столовой и узнала их путь к ней.
«Мне очень нравится моя специальность, я в медицине много сделала. Фельдшеры делают почти все. Мне моей пенсии не хватает, платежки приходят в 2−3 раза выше, чем я получаю. Поэтому, иногда прихожу сюда», — рассказала 86-летняя Елена Мустяцэ, которая почти 50 лет проработала фельдшером.
«У меня больные ноги, и я иногда просто не могу прийти за едой. А когда прихожу сюда, беру с собой и делю еду на несколько дней», — рассказала другая пенсионерка.
Для многих людей, приходящих в эту импровизированную столовую, теплый обед — единственная еда за весь день, и люди, что не съедают, забирают с собой — на ужин, и может быть, на следующий день.