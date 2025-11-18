Ричмонд
Слюсарь допустил открытие аэропорта «Платов» до конца года

Международный аэропорт «Платов» в Ростове-на-Дону может возобновить работу до конца 2025 года. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Аэропорт приостановил работу после начала СВО.

Источник: РИА "Новости"

Глава региона отметил, что региональные власти прилагают все усилия для скорейшего открытия аэропорта, закрытого с февраля 2022 года по соображениям безопасности. По мнению Слюсаря, запуск «Платова» станет важным шагом для активизации межрегиональных контактов и бизнесмиссий, несмотря на пока сложную логистику.

«Аэропорт, надеюсь, у нас до конца года откроется, будем все делать для этого», — подчеркнул губернатор на 14-м заседании рабочей группы по сотрудничеству между Ростовской областью и Белоруссией в Минске (цитата по сайту правительства региона). Восстановление работы воздушной гавани, по его словам, создаст благоприятные условия для делового обмена и позволит укрепить партнерство промышленных предприятий Ростовской области и Белоруссии.

Заместитель губернатора, министр транспорта Алена Беликова уточнила, что авиакомпания «Азимут» готова оперативно начать прямые рейсы между Ростовом и Минском сразу после официального открытия аэропорта.

