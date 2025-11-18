Слюсарь допустил открытие аэропорта «Платов» до конца года

«Аэропорт, надеюсь, у нас до конца года откроется, будем все делать для этого», — подчеркнул губернатор на 14-м заседании рабочей группы по сотрудничеству между Ростовской областью и Белоруссией в Минске (цитата по сайту правительства региона). Восстановление работы воздушной гавани, по его словам, создаст благоприятные условия для делового обмена и позволит укрепить партнерство промышленных предприятий Ростовской области и Белоруссии.