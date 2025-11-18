В Ростове проведут плановое выжигание сухой растительности

В Ростове-на-Дону проведут плановое выжигание сухой растительности. Об этом предупредили городские власти.
С 11 часов 19 ноября выжигание организуют в районе 2-й Луговой, 2 Г. Огонь должен пройти площадь в 25 тысяч кв. метров. Такие же работы состоятся 20−21 и 24−25 ноября в районе Кумженской, 1Ж.
Власти подчеркивают, плановые выжигания всегда ведутся под контролем пожарно-спасательных служб. Подобные меры необходимы для снижения риска неконтролируемых природных и ландшафтных пожаров.
Напомним, просить о помощи во время пожаров или любых других происшествий нужно по номеру «112».
