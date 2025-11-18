Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове проведут плановое выжигание сухой растительности

Несколько дней в Ростове будут выжигать сухую траву.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону проведут плановое выжигание сухой растительности. Об этом предупредили городские власти.

С 11 часов 19 ноября выжигание организуют в районе 2-й Луговой, 2 Г. Огонь должен пройти площадь в 25 тысяч кв. метров. Такие же работы состоятся 20−21 и 24−25 ноября в районе Кумженской, 1Ж.

Власти подчеркивают, плановые выжигания всегда ведутся под контролем пожарно-спасательных служб. Подобные меры необходимы для снижения риска неконтролируемых природных и ландшафтных пожаров.

Напомним, просить о помощи во время пожаров или любых других происшествий нужно по номеру «112».

Подпишись на нас в MAX и Telegram.