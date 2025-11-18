Омский губернатор показал видео ликвидации последствия взрыва на газопроводе

Видео аварийно-монтажных работ на взорвавшейся сегодня магистральной газовой трубе в поселке Ростовка, опубликовал в своем телеграм канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.
«В поселке Ростовка Омского района специалисты устраняют последствия аварии на газопроводе. Работы будут вестись всю ночь и продолжатся до полного устранения», — говорится в сообщении главы региона.
На видеокадрах видна работающая техника — экскаватор и автокран, а также бригада сварщиков и монтажников, которые уже соединяют между собой новые трубы.
Ранее «КП в Омске» сообщала: несмотря на заверения губернатора о том, что жилых домов авария не коснулась, омичи пишут, что у них исчезло отопление.