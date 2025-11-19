Волшебство за 50 тысяч. Как изменились цены на Деда Мороза в сезон 2025−2026

Если в 2024 году визит волшебных дедушки и внучки стоил 2,5−5 тысяч рублей, то в 2025 — намного дороже. До 28 декабря пригласить сказочных персонажей стоит 5−7 тысяч рублей, 29 и 30-го — около десяти тысяч. А в канун Нового года за 60-минутный визит Деда Мороза после 19:00 придётся заплатить аж 13 тысяч, за получасовой — девять тысяч, и это ещё по-божески. В других агентствах вечер с зимним волшебником 31 числа обойдётся от 20 тысяч рублей.