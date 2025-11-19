Волшебство за 50 тысяч. Как изменились цены на Деда Мороза в сезон 2025−2026

18 ноября в России отмечают день рождения Деда Мороза. Пока этот волшебник отдыхает, но меньше чем через месяц выйдет «на работу». В Петербурге многие родители вызывают своим детям в преддверии Нового года Деда и Снегурочку. А как без этого? Сказочные персонажи дарят атмосферу праздника даже взрослым. Сколько придётся заплатить за праздник в сезон 2025−2026, и как влияют даты на цены — в материале spb.aif.ru.
Чем раньше, тем дешевле.
Цены на Деда Мороза и Снегурочку в Северной столице начинаются от 1500 рублей, но это без учёта дороги зимнего волшебника. В среднем за его проезд придётся заплатить от пятисот до тысячи рублей.
Но цена такая низкая не просто так — она действует только на выезды с 13 по 17 декабря. Потом — дороже. Так делают почти все агентства и частники, которые предоставляют услуги Деда Мороза и Снегурочки — чем ближе Новый год, тем выше ценник.
Если в 2024 году визит волшебных дедушки и внучки стоил 2,5−5 тысяч рублей, то в 2025 — намного дороже. До 28 декабря пригласить сказочных персонажей стоит 5−7 тысяч рублей, 29 и 30-го — около десяти тысяч. А в канун Нового года за 60-минутный визит Деда Мороза после 19:00 придётся заплатить аж 13 тысяч, за получасовой — девять тысяч, и это ещё по-божески. В других агентствах вечер с зимним волшебником 31 числа обойдётся от 20 тысяч рублей.
Самый дорогой визит — около 50 тысяч рублей — стоит, если Снегурочка и Дед Мороз придут 1 января в 12:00. И это только за то, что они просто приедут. Плюс 10 тысяч за праздничную программу.
Затем цены чуть опускаются — в новогодние каникулы это стоит около 10 тысяч.
Если звать только Деда Мороза без Снегурочки, можно сэкономить в полтора раза.
Поэтому устраивать новогодний праздник для своих детей лучше пораньше — есть возможность сэкономить.
Станцует и письмо заберёт.
Программы новогоднего праздника в целом стандартны — танцы, поздравления, общее фото на память, хоровод, чтение стихов.
Но в этом году появилось новшество — Дед Мороз лично приедет и заберёт письмо у ребёнка. Услуга стоит от двух тысяч рублей, а проезд за пределы города и в Ленобласть оплачивается отдельно. Это особенно важно для детей, которые сомневаются, что родители передадут письмо зимнему волшебнику и хотят контролировать весь процесс.
Но есть и бесплатная альтернатива: в Петербурге уже несколько лет работает почта Деда Мороза. В разных точках города устанавливают специальные почтовые ящики. Там можно отправить письмо как волшебному дедушке — тогда стоит прийти с ребёнком, — так и по любому другому адресу, например, собственному чаду, и тогда лучше это делать без него. Главная почта по традиции — на Главпочтамте, где можно взять старомодную открытку или конверт и запечатать его сургучной печатью.
А если хочется увидеть «того самого» Деда Мороза из Великого Устюга, то придётся поехать на станцию Новый Петергоф — именно туда придёт поезд волшебника 6 января и пробудет до 7 января. Правда, пообщаться лично с Дедом Морозом можно только по билетам, но сказочный персонаж выйдет на платформу, когда состав прибудет, чтобы поздороваться с детворой, и перед отбытием поезда, чтобы попрощаться — и это бесплатно.